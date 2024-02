"Nessuno è chiamato a scegliere tra l'essere in Europa o nel Mediterraneo perché l'Europa intera è nel Mediterraneo". Così il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo Fulvio Martusciello. "Faremo una campagna per avvicinare l'Europa ai cittadini - aggiunge Martusciello - i 10 comandamenti contengono 279 parole, la dichiarazione di indipendenza americana 300, le disposizioni europee per l'importazione di caramelle 25911. Vogliamo semplificazione e vogliamo un' Europa che sia la patria di tutti gli europei. Se non c è un' Europa quando il mondo trema per le guerre quando mai ce ne sarà una?", conclude il capogruppo azzurro al Pe.