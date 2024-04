"L'annuncio di Antonio Tajani della sua candidatura come capolista in 4 circoscrizioni rende più forte tutto il partito". Lo afferma Fulvio Martusciello, capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, commentando la decisione del segretario nazionale."Il Sud e la Campania - aggiunge Martusciello - risponderanno in pieno e daranno il proprio contributo all'affermazione del partito. Nel futuro Parlamento europeo - conclude il capogruppo azzurro a Bruxelles - correra' una rappresentanza del Sud forte e qualificata contro ogni deriva ideologica per dare voce adeguatamente alle specificità e agli interessi del nostro territorio".