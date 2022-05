Incontri elettorali ieri all’Isola d’Elba per il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, on. Deborah Bergamini, il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, che insieme alla coordinatrice provinciale di Forza Italia Livorno, Chiara Tenerini e al coordinatore elbano del partito, Adalberto Bertucci hanno incontrato i candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative di giugno; all'Elba si vota nei Comuni di Porto Azzurro (Maurizio Papi), Marciana Marina (Flavio Mazzei) e Campo nell'Elba (Giancarlo Galli).

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la centralità di Forza Italia nelle liste civiche targate centrodestra: "Senza Forza Italia - hanno ribadito - non si vince. Da sempre all'Elba, come nel resto d’Italia, centrodestra coincide con buongoverno".

Bergamini, Stella, Tenerini e Bertucci hanno poi incontrato una rappresentanza elbana dell'Ordine degli Avvocati, che hanno sottolineato l'importanza di mantenere aperto il presidio del Tribunale di Portoferraio. L'on. Bergamini ha preso l'impegno di sottoporre la questione all'attenzione del governo in tempi rapidissimi. Il Tribunale elbano è aperto in deroga fino al 31 dicembre 2022, ma poi dovrebbe essere accorpato. "Per le isole toscane è l'unico punto di riferimento, lavoreremo perché il principio di continuità territoriale venga garantito", hanno evidenziato gli esponenti azzurri. Il gruppo dirigente forzista ha incontrato anche imprenditori e albergatori. "L'isola deve essere ancora più attrattiva di quanto già non lo sia - è stato sottolineato -. Occorre usufruire dei fondi PNRR per potenziare il comparto turistico dell'Elba".

Così in una nota congiunta gli esponenti toscani di Forza Italia Deborah Bergamini, Marco Stella, Chiara Tenerini ed Adalberto Bertucci.