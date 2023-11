Il nuovo “numero due” a livello nazionale di Forza Italia Giovani, il movimento giovanile azzurro, è siciliano. Antonio Montemagno, 34 anni, è stato infatti nominato vicesegretario nazionale vicario FI Giovani dal segretario nazionale Stefano Benigni. “Ho accolto con emozione questa nomina - commenta Montemagno, consigliere comunale e commissario FI a Caltagirone - e ringrazio di cuore il nostro coordinatore Benigni, grande trascinatore di FI Giovani e autentico riferimento per tutti noi giovani popolari e liberali italiani.

Daremo il massimo per onorare al meglio l’impegno assunto, un grande riconoscimento per la Sicilia e per i valori espressi da Forza Italia nella nostra Isola. C’è tanto da fare, ma ci motiva ancora di più la grande centralità che il segretario nazionale Antonio Tajani sta riconoscendo all’apporto dei giovani nel nostro partito”, conclude Montemagno.