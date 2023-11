Il Segretario Nazionale di Forza Italia Giovani, l’on. Stefano Benigni, sentito il Responsabile del Sud, Nicola Padula, in continuità con il lavoro svolto in questi mesi ha nominato Simone Pierro nuovo coordinatore regionale della Basilicata.

“Stiamo portando avanti un lavoro di riorganizzazione del movimento giovanile su tutto il territorio nazionale, valorizzando i nostri talenti migliori, con l’obiettivo di radicarci ancora di più nei territori ed essere sempre più vicini ai giovani che si riconoscono nel nostro progetto politico”, ha spiegato Benigni. “Ringrazio Nicola Padula per il grande impegno dimostrato in questi anni, che proseguirà da responsabile del Sud. A Simone Pierro, che lo ha affiancato fino ad oggi come vice coordinatore, auguro un buon lavoro, certo che saprà portare avanti con forza le nostre battaglie, contribuendo alla crescita del nostro partito”, ha aggiunto.