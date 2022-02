“Vogliamo augurare buon lavoro al collega Andrea Muzzolon, nuovo Coordinatore di Forza Italia Giovani a Milano. La sua nomina dovrebbe essere motivo di grande soddisfazione per chiunque creda nel valore del merito, dell’impegno e della militanza e ambisca a costruire un movimento giovanile costruito su forti comunità cittadine e locali. Siamo infatti assolutamente certi che con la saggia guida dell’amico Andrea sarà possibile inaugurare una nuova stagione di impegno, amicizia e collaborazione reciproca tra i nostri rispettivi coordinamenti di Roma e Milano. Una nuova stagione che, ne siamo tutti oltremodo sicuri, non avrà proprio nulla da invidiare al passato”. Lo dichiara in una nota il Coordinamento Roma Capitale di Forza Italia Giovani