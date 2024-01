"Il prof. Romano Prodi oggi dichiara che il miglior pregio del Presidente Silvio Berlusconi consistesse nel far sentire l'interlocutore "la persona più importante del mondo", aggiungendo però, come difetto, che non lo pensasse davvero. Ed è invece qui che sbaglia. Il Presidente, nella sua straordinaria umiltà, valorizzava chiunque avesse di fronte. Perché da tutti era in grado di trarre del positivo. Questa è stata la sua unicità umana e politica". Cosi in un messaggio su Threads, il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato al MIT, Tullio Ferrante