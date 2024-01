"Ringrazio il il Segretario nazionale Antonio Tajani e il Coordinatore regionale Alessandro Sorte per avermi chiesto di diventare portavoce di Forza Italia in Lombardia. Rappresenterò al mio meglio un partito vitale, fatto di centinaia di amministratori, che può vantare risultati e che ogni giorno dà un contributo concreto per migliorare la nostra terra.

Si apre un percorso innovativo, che si concretizzerà nei prossimi mesi, sempre più dedicato all'ascolto dei cittadini e delle loro necessità". Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, Deputato di Forza e Coordinatore provinciale del partito sezione Monza e Brianza in seguito alla nomina di Portavoce di Forza Italia in Lombardia.