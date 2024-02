Prosegue l'attività della Consulta del Segretario Nazionale di Forza Italia. Domani, 16 febbraio, alle 09.45, è in programma il Forum Sanità: l'appuntamento è al Circolo Filologico, in via Clerici 10 a Milano. La sanità è una delle dodici aree tematiche prioritarie individuate dalla Consulta azzurra in vista del Congresso Nazionale che si svolgerà la prossima settimana a Roma, il 23 e il 24 febbraio.

La Salute è da sempre, per Forza Italia, il bene primario in assoluto, da difendere e tutelare. Cancellare le inaccettabili, lunghissime liste d'attesa, garantire in ogni regione i necessari livelli di assistenza - eliminando in particolare il gap tra il nord e il sud del Paese -, valorizzare il personale medico con le giuste retribuzioni, sono solo alcune delle proposte presentate dalla Consulta guidata da Letizia Moratti – che fanno parte del DNA di Forza Italia - e di cui si parlerà nel corso della giornata di domani.

L'obiettivo ultimo, che dà il titolo all'evento, è costruire "una sanità più equa e accessibile a misura di cittadino", garantendo a tutti, da nord a sud, il diritto alla Salute. All'appuntamento, partecipa il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a cui saranno affidate le conclusioni. I lavori saranno introdotti dal presidente della Consulta, Letizia Moratti, cui seguiranno il saluto del ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Al Forum, interverranno relatori di altissimo profilo, tra cui il prof. Francesco Cognetti, presidente Federazione Oncologi Cardiologi ed Ematologi (FOCE), Marcello Cattani, presidente di Farmindustria; Marco Centenari, CEO IRCSS Ospedale San Raffaele Gruppo San Donato; Andrea Mandelli, presidente FOFI; Barbara Mangiacavalli, presidente FNOPI; Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, e Gianfelice Rocca, presidente Humanitas e Special Advisor Life Science Confindustria e tanti altri. Si allega, la locandina del Forum e il programma degli interventi. I giornalisti, i telecineoperatori, e i fotografi, per partecipare alla conferenza stampa, dovranno mandare una email con richiesta di accredito all'indirizzo di posta elettronica: stampa@forzaitalia.it entro le ore 9.30 del 16 febbraio. La email dovrà riportare - oltre ai dati anagrafici e agli estremi di un documento di riconoscimento valido - i riferimenti delle attrezzature di ripresa.