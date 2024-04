“Forza Italia ha lavorato alacremente e con continuità in questi anni, tornando a essere un interlocutore rispettato, perché c’è una parte, una grande parte della città di Prato, laboriosa e moderata, che non si riconosce nelle semplificazioni populiste o nei rendering senza costrutto e che ci chiede, urgentemente, concretezza. La nostra amata Prato affronta uno dei momenti più difficili della sua storia recente, c’è bisogno di un’agenda nuova. Per questo abbiamo costruito una squadra per governare, forte della giusta sintesi tra esperienza e nuove leve. Sono molto felice dei giovani che siamo riusciti a coinvolgere ma anche dei tanti che siamo riusciti a riavvicinare alla buona politica di Forza Italia, che è la casa di tutti coloro si riconoscono in una precisa visione del mondo e della città. La sede di piazza San Francesco è un nuovo tassello nel nostro percorso di crescita e di consolidamento di Forza Italia.

Domani presenteremo il candidato sindaco a Cantagallo Lorenzo Santi, giovane ma già con un’esperienza all’opposizione, perché Forza Italia è riuscita a proporre dei profili giusti come candidati sindaco, che hanno raccolto il consenso degli alleati e non solo. Penso a Lorenzo Santi ma anche a Lorenzo Marchi, un imprenditore per una terra d’impresa come Montemurlo. È il cambiamento che vogliamo portare nel nostro territorio, a partire dal capoluogo Prato che merita di più: solo con Gianni Cenni sindaco siamo certi che possiamo ridare lustro ai nostri concittadini, con organizzazione, programmazione e realizzazione di tutto ciò di cui la città ha bisogno per uscire dalla cappa voluta dalla sinistra, dopo dieci anni di annunci e sperpero di soldi pubblici senza risultati. Sempre domani, alla presenza del Senatore Maurizio Gasparri, lanceremo anche il nostro tesseramento”. Lo spiega, in una nota, Erica Mazzetti, parlamentare pratese di Forza Italia, componente VIII Commissione ambiente e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici, annunciando le iniziative di domani ore 12:00 presso la sede di piazza San Francesco.