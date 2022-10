"Congratulazioni alla senatrice Licia Ronzulli, collega e amica appena eletta nostra capogruppo in Senato. Un ruolo che saprà ricoprire al meglio, alla luce della sua lunga esperienza parlamentare, nazionale ed europea". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani che aggiunge: "Un orgoglio particolare la sua nomina, avendo condiviso con lei tante campagne elettorali nel nostro comune territorio di riferimento, la Puglia. Buon lavoro alla senatrice Ronzulli e a tutto il gruppo di Forza Italia in Senato, forza di maggioranza a servizio del Paese come sempre con grande impegno e responsabilità".