"Complimenti e buon lavoro a Licia Ronzulli, nuovo commissario regionale di Fi: la sua competenza e la sua grande esperienza politica sono risorse preziose in vista delle sfide che ci attendono in Lombardia. A partire da oggi lavoreremo con rinnovato slancio per le imminenti elezioni amministrative e le regionali del 2023, dove puntiamo a fare un ottimo risultato assieme agli alleati del centrodestra".

Così Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia, commentando la nomina di Licia Ronzulli a commissario lombardo di Fi