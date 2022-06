(ANSA) - STRASBURGO, 09 GIU - "FI chiederà un incontro al presidente Draghi affinché in Consiglio europeo ci sia un'azione forte da parte italiana per impedire che venga assestato un colpo mortale all'industria dell'auto e si perdano decine di migliaia di posti di lavoro nel nostro Paese dopo l'errata decisione della sinistra di votare una posizione che blocca la vendita di auto non elettriche a partire dal 2035". Lo annuncia ai cronisti il coordinatore di Fi e vicepresidente del Ppe Antonio Tajani.

"Noi siamo soddisfatti delle parole dl ministro Cingolani, che ha detto di condividere l'emendamento del Ppe sullo stop al 90%" delle emissioni, ha aggiunto. (ANSA).