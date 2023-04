"Forza Italia senza Berlusconi? Forza Italia è Berlusconi, non riesco a vederne altre senza di lui. Conosco la sua capacità di lavoro, il suo carisma. Unici e insostituibili".

Lo dice l'ex Capogruppo alla Camera di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, in un'intervista a la Repubblica.

Congresso? È stato smentito. Era un’ipotesi che magari qualcuno aveva visto dietro alcune recenti nomine di partito. Ricordiamoci però sempre che Forza Italia nasce per innovare la politica, per andare oltre gli schemi tradizionali. Dobbiamo certamente radicarci ancora di più e meglio, guardando però avanti e non indietro. Per questo da vicecoordinatore del partito, sollevato da carichi di lavoro che il ruolo di capogruppo mi chiamava, ho intenzione di riprendere a girare l’Italia" spiega il deputato azzurro, che sul rischio scissione chiosa: "Con Berlusconi in campo il tema non esiste. Ora che il presidente è in ospedale leggere tutte queste ricostruzioni e fare tutti le ipotesi più creative è da scellerati".