“Pronti a fare gioco di squadra con i nuovi coordinatori regionali e a proseguire quello già collaudato con i colleghi Barelli e Cattaneo”. Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna, commentando la nuova “formazione” con cui Silvio Berlusconi ha deciso di affrontare le prossime sfide politiche ed elettorali. “Il nostro Presidente è un uomo che, in politica come nel calcio, di schemi se ne intende - prosegue Cappellacci- e sa come far rendere al meglio i suoi ‘giocatori’. Ma soprattutto è sempre lui in campo a esprimere il miglior gioco, grazie all’esperienza da imprenditore e da leader politico internazionale. Grazie a lui si stanno riavvicinando molte persone che vedono in Forza Italia un riferimento solido, espressione dei valori moderati, e con loro anche volti nuovi che - ha concluso Cappellacci- possono contare in un partito con radici forti e profonde”.