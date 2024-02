"Nel futuro di Forza Italia c'è ancora Silvio Berlusconi. In Italia c'è stato il Berlusconismo e ci sarà ancora. Il Presidente ha incarnato una serie di valori e di battaglie che ci hanno reso e ci rendono ancora unici nel panorama politico italiano e anche all'interno della coalizione di centrodestra. Valori che dobbiamo portare avanti per onorare al meglio l'eredità che lui ci ha lasciato".

Così Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e Segretario Nazionale del movimento giovanile azzurro, intervenendo a "Hotel Nazionale" su Tv San Marino.

"Come ripete sempre il nostro Segretario Nazionale, Antonio Tajani – ha proseguito - non ci sarà un erede di Berlusconi. Lui era unico e inimitabile. Però, ci sono e ci saranno tanti eredi, che si riconoscono in quello che lui ha creato, la straordinaria comunità di Forza Italia. Il nostro partito è vivo e attrattivo, stiamo ricevendo tantissime adesioni, anche da parte di giovanissimi di 16,17,18 anni. Vedere un ragazzo che si riconosce nella nostra proposta politica e si vuole impegnare attivamente nel sostenere le nostre battaglie è un segnale di grande fiducia. Io in questo vedo il futuro del nostro partito. Certo, dovremo lavorare tanto per continuare ad essere protagonisti e aumentare il consenso", ha concluso.