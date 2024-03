“Il congresso nazionale è stato un passaggio democratico molto importante per Forza Italia: abbiamo dimostrato di saper prendere in mano il testimone che il presidente Berlusconi ci ha lasciato e di proseguire nel solco della strada da lui tracciata. Il Presidente era unico, noi dobbiamo però cercare di fare del nostro meglio per continuare l'esperienza di Forza Italia che dura da 30 anni”. Così Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile, intervenendo a “Hotel Nazionale, le stanze della politica”. “Abbiamo dato prova – ha proseguito - di essere coesi e capaci di offrire una classe dirigente nuova, ma con un'esperienza e un profilo che credo possa piacere ai nostri elettori. Con un lavoro di squadra siamo riusciti a rendere identitario un partito che ha vissuto un momento drammatico, quello della perdita del leader.

Lo abbiamo fatto grazie al ruolo della famiglia e all'impegno personale di Antonio Tajani, ma anche con il lavoro di tutta la classe dirigente. Forza Italia è un partito unico nel panorama politico italiano e anche all'interno della coalizione centrodestra. Noi ci collochiamo in uno spazio che va dal Pd della Schlein a Fratelli d’Italia e secondo i i sondaggi siamo in salute e in netta crescita. Lo abbiamo visto anche in occasione delle elezioni in Sardegna e in Abruzzo. Penso che in Basilicata andremo molto bene e confermeremo la presidenza del Governatore Bardi, e che potremo anche raggiungere l'obiettivo della doppia cifra alle elezioni europee”, ha concluso.