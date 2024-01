"Il Congresso provinciale di Forza Italia di Bergamo dimostra che qui esiste una squadra forte, unita e coesa, che ha deciso di dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi, egregiamente, dal segretario provinciale Umberto Valois, a cui faccio i miei migliori auguri di buon lavoro".

Così Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e Segretario Nazionale del movimento giovanile azzurro, a margine del congresso provinciale del partito che si sta svolgendo a Bergamo.

"Nei prossimi mesi - prosegue - si giocheranno partite importanti per il nostro territorio, a partire dalle elezioni comunali e provinciali. La nostra squadra è rappresentativa di tutti i livelli istituzionali: possiamo contare su due parlamentari, due consiglieri regionali, tre consiglieri provinciali e centinaia di amministratori locali, tra cui molti sindaci. Da sempre questo è un terreno difficile per noi, ma Forza Italia sta dimostrando di essere viva e attrattiva. Vogliamo continuare ad essere protagonisti sul territorio, per portare avanti quei progetti e quelle idee per cui ci battiamo da anni. Abbiamo l'ambizioso obiettivo di tornare al governo della città: siamo certi che con il nostro candidato, Andrea Pezzotta, ci siano tutti gli elementi per fare una bella campagna elettorale, essere competitivi e vincere le elezioni comunali. C'è bisogno di dare un volto nuovo alla nostra città, che purtroppo in questi anni sta vivendo problemi strutturali legati alla viabilità e alla sicurezza, con alcuni grandi progetti che rischiano di restare incompiuti, e che noi, come centrodestra, abbiamo il dovere di affrontare e risolvere. A livello nazionale il partito è guidato dalla persona più autorevole, il Segretario Nazionale Antonio Tajani, che è anche vice premier e ministro degli Esteri, e sta dimostrando come Forza Italia sia determinante nelle scelte che il governo sta portando avanti per il Paese. Lo è anche in Europa, dove grazie alla sua presenza nel Partito Popolare Europeo è l'unica forza politica del centrodestra ad avere la possibilità di sedersi al governo dell'Unione, e lo sarà ancora di più dopo le prossime elezioni europee. Infine, sono orgoglioso del lavoro svolto dal movimento giovanile a supporto dell'azione del partito. Stiamo facendo crescere tanti giovani sui territori, che rappresentano la nostra classe dirigente del futuro. Il prossimo 26 gennaio festeggeremo il trentennale del partito: sono convinto che davanti a noi abbiamo ancora tantissimi anni per scrivere una nuova pagina di storia", conclude.