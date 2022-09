"I risultati di Forza Italia nelle Marche premiano il nostro lavoro. Una grande soddisfazione personale: Ascoli e Fermo è stato il collegio, per la Camera, più votato in assoluto, con 90.807 preferenze. Sarà una grande responsabilità rappresentare i marchigiani in parlamento". Così, in una nota, l'esponente di Forza Italia Francesco Battistoni.