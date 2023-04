"Auguri a donne e uomini della Polizia di Stato, orgoglio nazionale da 171 anni volto all’impegno quotidiano e al sacrificio. GRAZIE per quello che fate e quello che farete: in arrivo 2.100 nuovi inserimenti tra le Forze dell’Ordine, da tutelare e proteggere sempre". Così, in una nota, im Vicepremier, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché leader della Lega, Matteo Salvini.