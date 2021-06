"Ancora una volta il Movimento 5 Stelle è decisivo nello spostare l’asse del Parlamento europeo verso una maggiore giustizia sociale. I nostri voti favorevoli all’emendamento che chiede alla Commissione europea di sostenere al WTO la linea della liberalizzazione temporanea dei brevetti dei vaccini sono stati determinanti. Domani, se questa risoluzione verrà approvata così come noi speriamo, l’Europa si dovrà schierare dalla parte di Sud Africa e India per l’accesso equo ai vaccini così come già in precedenza avevano fatto gli Stati Uniti di Biden. Siamo orgogliosi di aver contribuito con il nostro voto a questo storico traguardo e continueremo a tenere alta l’attenzione fino all’accordo WTO sulla sospensione dei brevetti dei vaccini. Il Parlamento europeo oggi dimostra di essere un pilastro dei diritti e dell’equità sociale nel mondo”, così in una nota Laura Ferrara, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.