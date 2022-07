"In questi anni il M5s ha dimostrato una responsabilità che ha dato fastidio alla vecchia politica. Le richieste al Governo sono chiare e riguardano misure a tutela della dignità e degli interessi dei cittadini. Non accettarle, per noi, è un atto sconsiderato verso il Paese". Lo afferma l'esponente del M5s su Twitter.

In questi anni il M5s ha dimostrato una responsabilità che ha dato fastidio alla vecchia politica. Le richieste al Governo sono chiare e riguardano misure a tutela della dignità e degli interessi dei cittadini. Non accettarle, per noi, è un atto sconsiderato verso il Paese. pic.twitter.com/g5agjoyGl7 — Paolo Ferrara (@Paolo__Ferrara) July 17, 2022