“Non basteranno nuove leggi per porre fine a quella che il presidente Mattarella ha giustamente definito una intollerabile barbarie sociale. Intollerabile , è la parola chiave per cercare e trovare subito risorse utili a realizzare un vero piano straordinario educativo. Serve agire e investire sull’educazione sessuale e sentimentale nelle scuole e nei luoghi dei giovani e giovanissimi e rafforzare la rete dei presìdi a difesa delle donne . Ed è inoltre necessario curare e rieducare gli uomini maltrattanti, invitando le donne a denunciare al primo schiaffo .

Certo , se poi devono essere lasciate sole non può funzionare ed è proprio lì che lo Stato deve intervenire : quando una donna denuncia deve essere protetta a tutto campo, e deve avere un reddito proprio per essere indipendente economicamente, deve essere sostenuta da tutti in questo difficile passaggio. Altrimenti le altre morti sono già annunciate, mentre la politica discute di leggi manifesto e la destra manda avanti tribuni vari , che siano giornalisti tv o generali , a sottolineare la profonda attitudine al Medioevo dei diritti che purtroppo persiste . Finché chi governa non capisce che questo è il tema, sarà tutto inutile “, così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, intervenuta alla conferenza stampa della Commissione Femminicidio al festival del cinema di Venezia dove l’esponente dem presenta la sesta edizione della rassegna “About Women” , dedicata ai temi delle donne.