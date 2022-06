“Leggo sulla stampa che riguardo alla vicenda dell’atroce doppio femmincidio di Vicenza ci sarebbero critiche riguardo alla rete di recupero degli uomini autori di violenza, dato che il killer era in cura per episodi reiterati e denunciati dalle due donne.

Ora, chiariamo subito una cosa perché sennò rischiamo di danneggiare un percorso che sta dimostrando di avere successo nella metà dei casi e che in Spagna ha contribuito ad abbattere il numero dei femminicidi. Non esiste e non è previsto alcuno sconto di pena se si frequentano i corsi per uomini autori di violenza.

La strategia deve essere completa e prevedere molte azioni integrate così come la Convenzione di Istanbul, ratificata dall’Italia nel 2013, prevede”, così in un post su Facebook la senatrice di Italia Viva Donatella Conzatti, segretaria della commissione Femmincidio.

“Il lavoro per abbattere le recidive e le escalation dei violenti è solo uno degli interventi.

Se i corsi ci sono è solo e soltanto per l’obiettivo di salvare le vite delle donne.

Dire: sbattiamoli in galera e buttiamo la chiave serve a condannare ma non salva nessuna. Bisogna prevenire, impedire nuove violenze, evitare a ogni costo e con ogni mezzo le escalation che portano al femmincidio.

Chiariamo dunque che non esiste né esisterà mai alcuna scorciatoia ottenuta con i corsi per uomini autori di violenza. Chi dice il contrario o è in malafede o non conosce le norme”, conclude Conzatti.