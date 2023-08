"I recenti fatti di cronaca riguardanti diversi femminicidi, che particolarmente hanno funestato il Trentino-Alto Adige e, da ultima, la notizia del terribile stupro di gruppo di Palermo hanno sconvolto l'Italia e ci impongono un'accurata riflessione. Il problema è certamente culturale: serve intervenire fin nelle scuole per promuovere valori educativi quali il rispetto nei confronti del prossimo e l'importanza della dignità umana come elemento qualificante di ogni individuo: colui che tocca una donna senza il suo consenso non è degno di essere chiamato uomo". Lo dichiara, in una nota, la deputata trentina Alessia Ambrosi (Fdi).

"Ritengo necessario approvare quanto prima il disegno di legge contro i femminicidi, già votato in Consiglio dei ministri all'inizio dell'estate: come ha sottolineato il ministro Roccella, è opportuno che questo ddl venga approvato il prima possibile dal Parlamento, auspicando la più larga convergenza politica. La violenza contro le donne, oltre che un crimine, è una vergogna inaccettabile per la nostra società", ha detto Ambrosi.