"Le riflessioni del Presidente di Confindustria, Bonomi, sul PNRR meritano la massima attenzione. Le istituzioni hanno il dovere di considerare i diversi aspetti del piano nazionale di ripresa e resilienza alla luce delle possibili ricadute della crisi ucraina, in particolare per quanto riguarda le azioni per la transizione ecologica”. Lo ha dichiarato il presidente della Conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga.

“La conferenza delle Regioni - ha concluso Fedriga - è pronta a sedersi alla cabina di Regia per valutare ogni possibile azione che, in una prospettiva di collaborazione istituzionale, consenta di valutare in quest’ottica i diversi interventi, senza ovviamente pregiudicare in alcun modo la loro realizzazione”.