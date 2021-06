"Oltre alla flessione nella fornitura su vaccino Pfizer, sono cambiate le disposizioni con l'impossibilita' di usare Astrazeneca e J&J per gli under 60 e questo rispetto alle previsioni che ci facevano avere piu' di 20milioni di dosi di vaccini nel mese di luglio abbiamo meno possibilita' di vaccinare e credo che a livello nazionale dovremo riprogrammare alcune prime dosi. Spero che comunque potremo confermare la copertura entro settembre dell'80% della popolazione, servono i vaccini e farsi vaccinare, per questo la campagna informativa e' fondamentale". Cosi' Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome a Mattino Cinque.