"La Lega è un partito che esisteva quando era al 10%, esisteva quando era al 3% ed esisteva quando era al 34%: è un partito del territorio che è abituato a momenti in cui cresce di più e a momenti in cui cresce di meno, però siamo un partito e non quelle forze politiche di cartapesta che spariscono al primo al primo cambio di vento". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro elettorale con Matteo Salvini a Redipuglia (Gorizia). Per queste elezioni, ha aggiunto, "le aspettative sono che il centrodestra vinca ovviamente, mi sembra che sondaggi lo dicano. Ma anche su questo non darei nulla per scontato, dopodiché non faccio previsioni, uno perché non sono grado di farlo e due perché portano sfortuna".

