Nei prossimi giorni il Friuli Venezia Giulia potrebbe slittare in zona bianca. Un'ipotesi che il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, non esclude. Ospite a 'Un giorno da pecora' ha dichiarato: "La settimana prossima saremo sicuramente in zona gialla a meno che non ci sia una riduzione drastica delle ospedalizzazione ma non credo proprio. Oggi abbiamo 533 positivi, speriamo ci sia una stabilizzazione della curva, ma quello che mi preoccupa sono le ospedalizzazioni. Noi confiniamo con Slovenia e Austria, se noi avessimo gli stessi vaccinati della Slovenia, avremmo gli stessi numeri. Stiamo tenendo grazie ai vaccini".