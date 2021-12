Domani, mercoledì 29 dicembre, alle 9.30 sarà convocata in via straordinaria la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. All'ordine del giorno la proposta per la ridefinizione di isolamento e quarantena e per la rimodulazione del contact tracing nei contesti ad elevata incidenza, peraltro consultabile nella sezione "Rapporti istituzionali" del sito www.regioni.it.