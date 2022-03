Domani, giovedì 10 marzo, alle ore 9.45 sarà convocata in via straordinaria la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per affrontare lo schema di decreto relativi all’adozione del piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari. Tema che sarà discusso anche nella Conferenza Unificata, convocata dal ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, e che si terrà alle 13.30