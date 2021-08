"Bisogna anzitutto capire quali sono le evoluzioni della pandemia. In questo momento la cosa importante è mettere in campo le misure necessarie, con la dovuta prudenza e con la massima attenzione, in modo che rispondano alle esigenze reale di contenimento reale della pandemia". Così Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia a Morning news su Canale 5 .