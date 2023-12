Quest'anno gli italiani che si metteranno in viaggio durante le festività natalizie saranno 20 milioni. Lo ha dichiarato a "Agenzia Nova" Marina Lalli, presidente di Federturismo. Il Bel Paese resta la meta preferita dagli italiani: “In maggioranza, chi viaggerà lo farà nei confini nazionali, tra le città d’arte e la montagna”, ha osservato Lalli.

Il 44 per cento degli italiani continua a scegliere le vacanze in montagna, ma anche le città d'arte hanno visto un aumento di turisti nel periodo di natale.

Gli italiani che trascorreranno le vacanze all’estero hanno scelto le grandi città europee, come Parigi, Londra e Barcellona. Sul medio raggio, l’aumento del soggiorno nei posti caldi del pianeta (Canarie, Maldive, Caraibi) deve essere letto alla luce della diminuzione del turismo verso il Medio Oriente e il Nord Africa, a causa dei recenti mutamenti geopolitici e dei conflitti in corso.

Federturisti sottolinea ancora come nel terzo trimestre del 2023 il turismo si confermi la forza trainante dell’economia italiana: la spesa dei viaggiatori esteri in Italia è cresciuta dell’11,8 per cento come evidenziato dal centro studi di Confindustria a settembre. E a fine anno gli introiti provenienti dal turismo straniero supereranno i 50 miliardi di euro.