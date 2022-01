"Valorizzare il grande lavoro di sindaci, governatori e amministratori locali. Difendere i produttori, le partite iva, il lavoro. Liberare le energie del Paese dalla burocrazia e da una fiscalità spesso punitiva. Tutelare la famiglia, nucleo fondamentale delle nostre Comunità. Questi sono gli obiettivi che un centrodestra liberale e moderno deve raggiungere. Per farlo servono visione e unità. La strada indicata da Matteo Salvini è quella giusta: stop a personalismi e tradimenti, che portano all’irrilevanza politica. Riscriviamo le regole e lavoriamo insieme a chi ci sta per una nuova federazione sul modello americano. Il nemico da combattere è fuori: dall’assistenzialismo come regola, allo statalismo soffocante, alle censure del politicamente corretto”.



Così il senatore leghista, Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama.