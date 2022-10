"Meloni e La Russa non mi seguirono e crearono poco dopo una nuova casa della destra. Io non credevo in FdI, pensavo fosse un tentativo velleitario. Avevo torto". È l'ammissione di Gianfranco Fini a 'Mezz'ora in più' su Rai 3.

"Ispiratore no, Meloni non ha bisogno di essere ispirata. Ho votato per Giorgia Meloni e lo confermo", aggiunge l'ex leader di AN sul suo rapporto con la premier, sottolineando: "Posso dire che c'è stato chi ha aperto una rotta, indicato una strada e poi tocca i più giovani percorrerla".