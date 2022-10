"Colloquio telefonico tra Giorgia Meloni e il presidente del Likud ed ex premier israeliano Benjamin Netanyahu, ricandidato alle elezioni politiche del prossimo 1 novembre. Netanyahu si è congratulato con Meloni per il successo elettorale augurando un rafforzamento della partnership tra Fratelli d'Italia e il Likud, che già oggi è membro del partito dei Conservatori europei (ECR Party), guidato dal presidente di FdI. Meloni ha ribadito l'importanza dell'amicizia tra Italia e Israele e ha rilanciato le opportunità di cooperazione soprattutto in ambito energetico. Il presidente di FdI ha sottolineato, inoltre, l'impegno comune per la stabilità nel Mediterraneo e in Medio Oriente, per la sicurezza dello stato di Israele e il contrasto al terrorismo e a ogni forma di antisemitismo". Lo riferiscono fonti di Fratelli d'Italia. A riportarlo è SkyTg24.