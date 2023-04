“La satira è divertente quando è acuta e irriverente, ma non deve mai travalicare i confini del rispetto delle persone, anche pubbliche, e della loro vita. In questo caso, non solo non fa ridere, ma è offensiva, travalica i confini della decenza e del rispetto che mai devono mancare. Ai miei stimati amici Francesco Lollobrigida e Arianna Meloni la mia solidarietà: hanno le spalle larghe per andare oltre”.

Così in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.