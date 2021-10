Secondo quanto pubblicato da Il Fatto Quotidiano, il tanto discusso vaccino Sputnik funzionerebbe, ma chi lo ha effettuato non disporrebbe del Green Pass:

"Nell’area Ue non è autorizzato, e quindi non dà diritto, almeno per adesso, al Green pass. Ma a San Marino è stato utilizzato per proteggere dal Covid-19 il 90% della popolazione vaccinabile"; scrive il giornale.