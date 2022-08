“Donna, partigiana, medaglia al valore militare. Ma anche antifascista, torturata e uccisa perché non si piegò alla violenza fascista. Una storia esemplare di coraggio, resistenza e amore per il nostro Paese. Questo è Irma Bandiera, uccisa a Bologna il 14 agosto 1944. Questo è il nome, forte e coraggioso, che porta mia figlia nata a Bologna. Per non dimenticare mai il costo che ha avuto la libertà”. Lo scrive su Facebook il deputato dem Paolo Lattanzio, capogruppo Pd della commissione Infanzia.