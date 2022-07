«Draghi deve restare a palazzo Chigi e questo governo deve continuare per tre motivi – ha detto l’imprenditore Oscar Farinetti intervenendo in diretta ai microfoni di Radio Leopolda per lo speciale “Avanti con Draghi” (in onda dalle 21 alle 24) con Matteo Renzi e Roberto Giachetti.

Primo: Draghi deve restare per una questione di logica. Abbiamo un uomo magnifico a tenere le fila di una nazione piena di problemi e quindi rinunciarci è illogico.

Secondo: lo dico da imprenditore. Io opero in 17 paesi diversi. Ho visto nel mondo un cambiamento di postura eccezionale dall’avvento di Draghi.

Terzo motivo: da elettore. Spero che i prossimi dieci mesi vengano dedicati a fare una legge elettorale decente. Invito Italia Viva ad essere il partito di una nuova legge elettorale, che faccia capire chiaramente chi vince e chi perde. Se andiamo in Europa con la postura di Orban, con un governo sovranista, sarà terribile. L’Italia deve essere tutto fuorchè sovranista. È una battaglia che non possiamo perdere» - ha concluso Farinetti.