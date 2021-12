“Credo sia un fatto molto importante che questo provvedimento sia approvato con rapidità e con la dovuta attenzione ma le voglio dire ministra che noi dobbiamo distinguere tra ciò che approva questo parlamento e quella che è la vita reale. Credo che diventeremo un paese civile quando riusciremo a ridurre le distanze tra gli intendimenti delle leggi e ciò che realmente accade : una cosa sono gli articoli riportati in gazzetta ufficiale , altra sono le giornate di chi è o di chi si occupa e vive con una persona disabile".

Così il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone intervenendo in dichiarazione di voto sul disegno di legge delega sulla Disabilità.

"Ci sono esempi di cronaca recente che gridano allo scandalo, abbiamo appreso con raccapriccio di veri e propri lager per persone disabili ed è uno strazio intollerabile che genitori pensino di affidare i propri figli a strutture pubbliche che diventano luoghi di tortura . Ed anche nelle scuole siamo indietro e le disparità sono di tutta evidenza : le leggi hanno chiuso le scuole speciali ma ancora oggi i percorsi di inclusione sono lontani dalla realtà e vanno avanti solo sulla buona volontà degli insegnanti di sostengo.

Occorre intervenire per differenziare percorsi a seconda delle disabilità: serve una formazione specifica degli insegnanti di sostegno . Quando abbiamo provato a farlo ci hanno accusato di sanitarizzazione della scuola ed oggi ci troviamo nella triste situazione in cui i genitori devono ricorrere agli avvocati per vedere garantito il diritto allo studio dei propri figli. L’inclusione lavorativa è un altro esempio di non applicazione della legge poiché molti imprenditori preferiscono pagare le multe che rispettate le norme , e allora accade che persone con disabilità fanno imprese di eccellenza per conto loro ma certo questo non può bastare e non può dirsi inclusione.

È necessario intervenire anche nella sanità : non ci sono strutture adeguate a curare persone con disabilità , né medici formati per trattare con pazienti simili , penso al dentista o ad altre cure quotidiane. Così come il “dopo di noi”. legge che mi onoro di aver fatto approvare con il governo Renzi. So che i genitori sono insostituibili ma dobbiamo avvicinarci a quel livello di affetto e sentimento il più possibile , ed in questo senso i caregiver non sono capricci: troppo spesso vedo genitori costretti a lasciare il lavoro per assistere i figli . Abbiamo una proposta di legge sui caregiver che deve essere approvata, solo così possiamo davvero stare al fianco delle famiglie con disabilità. Questa legge delega, ministra, dovrà individuare percorsi di vita rispetto alle soggettività perché diverse sono le disabilità e molteplici le soluzioni per sostenere questi cittadini . È questa l’unica strada per costruire leggi che possano colmare l’enorme differenza tra gazzetta ufficiale e realtà”, conclude Faraone.