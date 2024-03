"Ormai siamo oltre la canzone dei due liocorni e i coccodrilli, adesso c’è la filastrocca con Cesaro, Cuffaro e Mastella. Come l’aquila reale, il gatto e il topo, così ci sono i tre malcapitati vittime dello scirocco giustizialista. Additati al pubblico ludibrio, alla gogna mediatica, con una violenza verbale che il Beppe Grillo dei giorni migliori, il Marco Travaglio più spietato, gli fanno un baffo. Fior di lezioni di garantismo, di funzione rieducativa della pena, di colpe dei padri che non possono ricadere sui figli, di avvisi di garanzia che non possono essere condanne, lanciate al vento come coriandoli, in nome di una cinica voglia di catturare consenso. Una nuova figura appare nel panorama politico italiano, il liberale/giacobino, una sorta di Minotauro che si sente tanto Roberspierre, ed un po’ Einaudi. Naturalmente come tutti i sacerdoti dell’onestà, i Caronte dell’etica, anche questa nuova specie è dotata di doppia morale, di garantismo opportunista. E se anche noi, senza l’ambizione di toccare le cime dell’inarrivabile maestro, da umili chierichetti, provassimo a individuare quelli che lui indica come liocorni, coccodrilli e aquile reali tra i compagni di viaggio del nuovo Marchese del Grillo, avremmo di che scrivere. Ma per fortuna noi non siamo come lui: lui è lui e noi non siamo un c*zzo".

Lo scrive su X il capogruppo di Italia Viva alla Camera, Davide Faraone .