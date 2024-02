"Dopo anni in cui si è solo parlato di quanto fosse necessario un aiuto concreto alle famiglie, in queste ore si concretizza il bonus mamme. Un'altra promessa mantenuta dal governo Meloni. Finalmente parliamo di fatti, una misura che si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice e che porterà 3000 euro in più annui a tutte le madri con lavoro a tempo indeterminato e senza alcun limite di reddito. Dopo anni di aiuti promessi, questo sarà un importante passo avanti per incentivare davvero la natalità nel nostro Paese". Lo dice in una nota la senatrice Anna Maria Fallucchi (FdI).