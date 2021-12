"La truffa scoperta dalla Digos di Palermo nei confronti di alcuni esponenti no vax che si facevano “vaccinare” con siringhe vuote per ottenere il green pass è l'ennesimo attacco al sistema sanitario nazionale che, viceversa, sta dimostrando in questa emergenza pandemica uno sforzo titanico per garantire funzionalità ed efficienza. Un altro odioso raggiro che grazie alle forze dell'ordine è stato sventato.

La vicenda palermitana conferma però che su questo versante non dobbiamo abbassare la guardia.

Coloro che cercano di strumentalizzare la pandemia con comportamenti deliberatamente gravi e delittuosi vanno perseguiti.

È doveroso che Matteo Salvini prenda le distanze dal leader no vax Filippo Accetta, apparso in fotografie con lo stesso Salvini, ed ora indagato per i falsi vaccini.

L’ambiguità della destra sull’importanza vaccinale e sull’introduzione del green pass è un danno enorme alla credibilità della scienza, alla salute individuale e collettiva, alla tenuta del sistema economico e sociale " così in una nota Elena Carnevali, capogruppo Pd in Commissione Affari Sociali