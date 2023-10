"Incredibilmente, di fronte alla domanda “preferisci pagare una tassa o rafforzare il tuo patrimonio?”, le due maggiori banche italiane hanno deciso di non pagare la folle tassa sui cosiddetti extra-profitti. E così ovviamente faranno tutte le banche italiane. Cosa rimane? Tante card sui social e quei 20 secondi al Tg 1 in prima serata in cui la Meloni si vantava di essere l’unica col coraggio di affrontare le banche". Lo scrive su X Luigi Marattin, esponente di Italia Viva.