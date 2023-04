“Il costo del denaro per i cittadini continua a crescere come conseguenza del rialzo dei tassi deciso dalla BCE, dovuto alla congiuntura economica e alla crisi energetica in corso. Questo però, dall’altro lato, sta consentendo alle banche di realizzare utili molto positivi, secondo alcune stime in rialzo anche del 62%. Si tratta di una dinamica iniqua che noi riteniamo giusto affrontare urgentemente. Alcuni Stati membri hanno già proposto tassazioni particolari e temporanee su questi profitti, tuttavia, data la loro natura nazionale, tali misure sono risultate controverse perché possono comportare distorsioni del mercato e perturbare la politica monetaria”, così in una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.

In Italia come Movimento 5 Stelle abbiamo già chiesto al ministro della Giustizia Giancarlo Giorgetti se ci sono misure in programma per aiutare i cittadini. Adesso però urge anche un’azione a livello europeo: è per questo motivo che ho presentato un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere se ha intenzione di estendere la sua proposta sugli extraprofitti anche per gli istituti di credito. Dobbiamo aiutare le famiglie europee ad affrontare la transizione energetica senza che il peso di quest’ultima pesi sulle loro tasche”, ha concluso Furore.