"Coniugare giustizia sociale e ambientale e per questo abbiamo denunciato chi non ha pagato tassa su extraprofitti, incassati dalle società energetiche che sono arrivati alla cifra stratosferica di 50 mld di €. Quei soldi vanno restituiti a famiglie e imprese". Così, in una nota, il Co-Portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli.