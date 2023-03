“Vogliamo dare vita a un progetto sostenibile e creare una Expo a zero emissioni che diventi un modello per gli eventi globali del futuro”. A margine dei lavori della Conferenza ONU sull’Acqua a New York, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto ha partecipato a un evento per la promozione della candidatura di Roma ad ospitare l’Esposizione Universale nel 2030, co- organizzato dalla Rappresentanza italiana all’ONU e dal Comitato Promotore Expo Roma.

“La candidatura di Roma – ha detto Pichetto – guarda al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU, che vede proprio il suo orizzonte al 2030”. “La coincidenza di un’Esposizione Universale così ricca di significato storico – ha spiegato – ci offre un’occasione unica per analizzare i risultati ottenuti e guardare al futuro. Roma Expo 2030 – ha aggiunto Pichetto – vuole trasmettere un messaggio di universalismo ispirato dal motto ‘una EXPO per tutti’, in cui ciascuno dei partecipanti goda della stessa visibilità”. Anche nel corso delle diverse bilaterali svolte nella Grande Mela sui temi ambientali ed energetici, il Ministro ha invitato a sostenere la candidatura della Capitale d’Italia.