“Apprendo con piacere che il premier Draghi abbia ufficializzato oggi la candidatura di Roma per Expo 2030. La Capitale deve tornare ad essere la sede dei grandi eventi perché, per storia e tradizione, rappresenta il miglior palcoscenico per qualsiasi grande appuntamento internazionale”. Così in una nota il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti.

“Per questo motivo- prosegue - è stato un grave errore rinunciare alle Olimpiadi del 2024, anche perché con i grandi eventi si creano importanti opportunità di sviluppo economico, infrastrutturale, culturale ed occupazionale. La candidatura ad Expo 2030 di Roma rappresenta ora una importante occasione di rilancio del brand della Capitale, di quelle che sono le prerogative di Roma, ovvero la città della bellezza, dell’arte, della scienza, centro della cristianità, del turismo.”

“Da sindaco farò il possibile affinché la città torni ad essere protagonista”, conclude Michetti.