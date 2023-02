"Sull’Ex Ilva il governo Meloni è intervenuto prontamente con un decreto che stanzia fondi e mira a conciliare il diritto alla salute con quello alla produzione. I governi che ci hanno preceduto sono andati avanti dal 2012 con decreti ‘salva Ilva’ che non hanno portato a niente e le polemiche cui oggi abbiamo assistito in aula sono state intentate dagli stessi che hanno governato fino ad oggi. Parliamo di una realtà che sostiene 10mila famiglie, l’Italia non può rinunciare al proprio acciaio e il collante per garantire un futuro ad Acciaierie Italiane deve essere la politica. Non è più tempo delle polemiche ma di trovare una soluzione ed è per questo che questo decreto va votato”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Filippo Melchiorre.